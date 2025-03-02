«Барселона» при Флике набрала 57 очков в 26 турах Ла Лиги – как при Хави год назад
«Барселона» после увольнения Хави выступает в Ла Лиге так же, как при нем.
В 26 турах предыдущего чемпионата Испании «блауграна» набрала 57 очков. Столько же у нее в этом сезоне под руководством Ханси Флика.
Следует отметить, что сейчас каталонцы возглавляют таблицу, а год назад отставали не только от «Реала» (на 8 очков), но и от «Жироны» (на 2).
«Барселона» опережает «Реал» в Ла Лиге на 3 очка, «Атлетико» – на 1
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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