«Барселона» при Флике набрала 57 очков в 26 турах Ла Лиги – как при Хави год назад

«Барселона» после увольнения Хави выступает в Ла Лиге так же, как при нем.

В 26 турах предыдущего чемпионата Испании «блауграна» набрала 57 очков. Столько же у нее в этом сезоне под руководством Ханси Флика .

Следует отметить, что сейчас каталонцы возглавляют таблицу, а год назад отставали не только от «Реала» (на 8 очков), но и от «Жироны» (на 2).

«Барселона» опережает «Реал» в Ла Лиге на 3 очка, «Атлетико» – на 1