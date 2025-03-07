Дмитрий Баринов: «Не хочу, чтобы сын был футболистом»
Дмитрий Баринов надеется, что его сын не станет футболистом.
– Твой сын выходил во время сборов в твоей майке на поле. Что отец испытывает в этот момент?
– А у тебя есть ребенок? Когда будет, тогда, наверное, поймешь. Словами это не передать.
– Можем однажды увидеть его в академии «Локомотива»?
– Надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы он был футболистом, – заявил капитан железнодорожников.
Сын Дмитрия Баринова Иван родился в 2023 году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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