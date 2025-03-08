Защитник «Химок» Филин: «Определенные задолженности есть. Клуб должен решить эти вопросы»

Александр Филин рассказал о задолженностях по зарплате в «Химках».

— На вас влияло то, что всю зиму общественность хоронила «Химки» и даже в какой-то момент полагала, что можете не доиграть сезон?

— Да, это влияет. Все равно ведь проблемы остаются. Заявка закрыта, все это понимают, но мы как футболисты еще раз показываем, что свое дело делаем. Дальше дело за руководством клуба.

— За какой срок клуб должен вам зарплату?

— Не буду говорить — это можете у руководства спросить. Но определенные задолженности есть. Клуб должен решить эти вопросы. Скажу только, что задолженности имеются.

— В бытовом плане что-то изменилось? Стали в клубе экономить, к примеру, заселяя вас в более дешевые отели?

— Нет, мы по-прежнему живем в хороших отелях. На сборах были в той же гостинице, что и раньше. То есть тут все нормально. Поменяли спонсора у нас, на «Черноголовку» перешли. Стало поинтереснее — теперь будем более качественную воду пить (улыбается). Больших изменений в целом в жизни команды нет, – сказал защитник «Химок».

После 19 матчей подмосковный клуб занимает в Мир РПЛ 12-е место.