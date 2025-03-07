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  • Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»
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Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»

ЭСК РФС поддержала все спорные решения судей вматчах 19-го тура Мир РПЛ.

Комиссия рассмотрела обращения «Факела», «Рубина» и «Динамо».

«Химки» (Химки) – «Факел» (Воронеж)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Химки» Даниэля Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь. Мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны не было физической возможности избежать контакта с мячом. 

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию.

«Ахмат» (Грозный) – «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ахмата» на 90-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ахмат» Надера Гандри в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Рубин» Мирлиндом Даку в собственной штрафной площади для того, чтобы сыграть в верховой мяч, по мнению всех членов комиссии, не являются наказуемыми, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве. Нападающий облокотился на защитника, имевшего лучшую позицию для игры в мяч, придерживал его позади себя, защитник был полностью сфокусирован на мяче, а его движение рук было обусловлено естественной попыткой освободиться от задержки соперника руками, после чего игрок обороны в честной манере сыграл в мяч головой. 

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва)

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 17-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» Максима Осипенко в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Динамо» Москва Константином Тюкавиным в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлись наказуемыми.

Тюкавин во время изменения направления движения получает травму колена, вследствие чего начинает падать на газон в момент обоюдных действий за выбор позиции.

Оба игрока борются за позицию, и несмотря на то, что защитник совершает легкую оттяжку майки соперника, его действия не повлияли на нападающего.

Учитывая указанные причины и факт того, что мяч находился в другой части штрафной площади, а действия Осипенко не являлись очевидным неуважением к игре, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в сообщении ЭСК.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoХимки
logoАхмат
Артем Чистяков судья
logoКирилл Левников
logoНадер Гандри
logoпремьер-лига Россия
logoМирлинд Даку
logoРубин
logoДани Фернандес
logoДинамо Москва
logoМаксим Осипенко
logoФакел
logoсудьи
logoКонстантин Тюкавин
Евгений Кукуляк
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