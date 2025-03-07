Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»
Комиссия рассмотрела обращения «Факела», «Рубина» и «Динамо».
«Химки» (Химки) – «Факел» (Воронеж)
«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 55-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Химки» Даниэля Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь. Мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны не было физической возможности избежать контакта с мячом.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию.
«Ахмат» (Грозный) – «Рубин» (Казань)
«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ахмата» на 90-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 90-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ахмат» Надера Гандри в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Рубин» Мирлиндом Даку в собственной штрафной площади для того, чтобы сыграть в верховой мяч, по мнению всех членов комиссии, не являются наказуемыми, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве. Нападающий облокотился на защитника, имевшего лучшую позицию для игры в мяч, придерживал его позади себя, защитник был полностью сфокусирован на мяче, а его движение рук было обусловлено естественной попыткой освободиться от задержки соперника руками, после чего игрок обороны в честной манере сыграл в мяч головой.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва)
«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 17-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 17-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» Максима Осипенко в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Динамо» Москва Константином Тюкавиным в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлись наказуемыми.
Тюкавин во время изменения направления движения получает травму колена, вследствие чего начинает падать на газон в момент обоюдных действий за выбор позиции.
Оба игрока борются за позицию, и несмотря на то, что защитник совершает легкую оттяжку майки соперника, его действия не повлияли на нападающего.
Учитывая указанные причины и факт того, что мяч находился в другой части штрафной площади, а действия Осипенко не являлись очевидным неуважением к игре, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в сообщении ЭСК.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий