Антони и «Аякс» пришли к соглашению по поводу денег, вычтенных из зарплаты вингера за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Бразилец добивался компенсации через арбитражный комитет KNVB

Антони и «Аякс» уладили разногласия.

Ранее вингер, принадлежащий «Манчестер Юнайтед », обратился в Королевский футбольный союз Нидерландов с целью получить назад деньги, которые нидерландский клуб вычитал из его зарплаты перед трансфером в команду АПЛ .

Амстердамцы трижды оштрафовали бразильца за пропуск тренировок, когда он был недоволен тем, как «Аякс» ведет переговоры с манкунианцами. Также Антони не принимал участия в одном из матчей, хотя не был травмирован.

Сегодня лидеры Эредивизи сообщили, что достигли соглашения с футболистом и нашли решение, которое удовлетворило обе стороны. Арбитражный процесс прекращен. Разглашать более подробную информацию об итогах разбирательств «Аякс » отказался.