Антони и «Аякс» пришли к соглашению по поводу денег, вычтенных из зарплаты вингера за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Бразилец добивался компенсации через арбитражный комитет KNVB
Антони и «Аякс» уладили разногласия.
Ранее вингер, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», обратился в Королевский футбольный союз Нидерландов с целью получить назад деньги, которые нидерландский клуб вычитал из его зарплаты перед трансфером в команду АПЛ.
Амстердамцы трижды оштрафовали бразильца за пропуск тренировок, когда он был недоволен тем, как «Аякс» ведет переговоры с манкунианцами. Также Антони не принимал участия в одном из матчей, хотя не был травмирован.
Сегодня лидеры Эредивизи сообщили, что достигли соглашения с футболистом и нашли решение, которое удовлетворило обе стороны. Арбитражный процесс прекращен. Разглашать более подробную информацию об итогах разбирательств «Аякс» отказался.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аякса»
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