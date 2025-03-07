«Зенит» стал 3-м клубом Европы по количеству сотрудников в сезоне-2023/24. Больше только у «Барсы» и «Баварии»
«Зенит» стал одним из лидеров в Европе по числу сотрудников.
По подсчетам УЕФА, в сезоне-2023/24 у «Зенита» было 1302 сотрудника. Это третий показатель среди всех европейских команд. Больше работников было только у «Барселоны» (1781 человек) и «Баварии» (1347).
УЕФА не сообщил, каким образом вел подсчет сотрудников.
В топ-5 также вошли «Реал» (1163) и «Манчестер Юнайтед» (1140).
В «Краснодаре» в сезоне-2023/24 работало 912 человек – это 12-й показатель в Европе. Это больше, чем трудоустроено в «Арсенале» (826) и «Тоттенхэме» (820).
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