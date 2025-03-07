  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» стал 3-м клубом Европы по количеству сотрудников в сезоне-2023/24. Больше только у «Барсы» и «Баварии»
63

«Зенит» стал 3-м клубом Европы по количеству сотрудников в сезоне-2023/24. Больше только у «Барсы» и «Баварии»

«Зенит» стал одним из лидеров в Европе по числу сотрудников.

По подсчетам УЕФА, в сезоне-2023/24 у «Зенита» было 1302 сотрудника. Это третий показатель среди всех европейских команд. Больше работников было только у «Барселоны» (1781 человек) и «Баварии» (1347).

УЕФА не сообщил, каким образом вел подсчет сотрудников. 

В топ-5 также вошли «Реал» (1163) и «Манчестер Юнайтед» (1140).

В «Краснодаре» в сезоне-2023/24 работало 912 человек – это 12-й показатель в Европе. Это больше, чем трудоустроено в «Арсенале» (826) и «Тоттенхэме» (820).

Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
logoЗенит
logoРеал Мадрид
logoКраснодар
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoБавария
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарев о Соболеве против ЦСКА: «Было видно желание показать себя. Нырки? Он падал, поскольку чувствовал, что есть касание»
10вчера, 17:32
«Краснодар» победил впервые за 6 матчей – после 4 ничьих и поражения
10вчера, 17:14
Непомнящий предложил ввести плей-офф в РПЛ: «Это будет выгодно с финансовой точки зрения. Телевидение, спонсоры, больше матчей. А больше игр – больше болельщиков»
32вчера, 16:10
Общая выручка клубов РПЛ в позапрошлом сезоне составила 981 млн евро – на 7% меньше, чем за год до этого. В Европе впереди только АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 – везде больше 2 млрд
61вчера, 15:59
Главные новости
Карпин о Дугласе в сборной России: «Кто лучший левый защитник РПЛ? Что-то надо еще объяснять?»
55вчера, 21:58
«Барса» продлит контракт с Левандовским, но рассматривает возможность трансфера нового форварда
25вчера, 21:32
«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й
53вчера, 21:11
Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия
52вчера, 20:59
Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»
7вчера, 20:39
Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
7вчера, 20:22
Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»
33вчера, 20:16
Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника
25вчера, 20:07Фото
Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов
82вчера, 19:30
«Локомотив» не побеждает 6 матчей – 3 поражения, 3 ничьих
18вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Монако» Керер об 1:1 с «Тулузой»: «Пропущенный гол на последних минутах — это разочарование.Три очка были у нас в кармане»
4 минуты назад
Экстренную посадку совершил самолет со Стюартом Пирсом. Экс-защитнику сборной Англии стало плохо по пути из Лас-Вегаса в Лондон
5вчера, 21:59
Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»
7вчера, 21:48
Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»
5вчера, 21:44
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина упустил победу над «Тулузой», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Гавр» Кузяева проведет матч в воскресенье
5вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграл вничью с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
4вчера, 21:38
Желудочным соком захлебнулся 19-летний игрок «Металоглобуса» из 2-й лиги Румынии. Манолаче с лета страдал от хронической усталости и головокружения, врачи лечили его от инфекции
6вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Майнц» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах, «Байер», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Айнтрахт» – в воскресенье
3вчера, 21:24
Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»
6вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Шабабом», «Аль-Ахли» – с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Фейху»
5вчера, 21:07