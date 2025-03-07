«Зенит» стал 3-м клубом Европы по количеству сотрудников в сезоне-2023/24. Больше только у «Барсы» и «Баварии»

«Зенит» стал одним из лидеров в Европе по числу сотрудников.

По подсчетам УЕФА, в сезоне-2023/24 у «Зенита » было 1302 сотрудника. Это третий показатель среди всех европейских команд. Больше работников было только у «Барселоны» (1781 человек) и «Баварии» (1347).

УЕФА не сообщил, каким образом вел подсчет сотрудников.

В топ-5 также вошли «Реал » (1163) и «Манчестер Юнайтед » (1140).

В «Краснодаре » в сезоне-2023/24 работало 912 человек – это 12-й показатель в Европе. Это больше, чем трудоустроено в «Арсенале» (826) и «Тоттенхэме» (820).