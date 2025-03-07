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Непомнящий предложил ввести плей-офф в РПЛ: «Это будет выгодно с финансовой точки зрения. Телевидение, спонсоры, больше матчей. А больше игр – больше болельщиков»

Валерий Непомнящий предложил проводить плей-офф после 30 туров Мир РПЛ.

«Я считаю, что в РПЛ по окончании 30 туров можно ввести плей-офф, чтобы команды разбивались по восьмеркам.

Я всегда за такую систему. В некоторых странах, в которых мне довелось поработать, есть такой формат. В этих чемпионатах интерес к этой части чемпионата был очень высокий. В нижней части таблицы тоже интересно.

У нас в РПЛ на всех этажах есть борьба. Плей-офф будет выгодно проводить с финансовой и экономической точки зрения. Телевидение, спонсоры, больше матчей. А больше игр – больше болельщиков. Для них же играют. Они самые главные», – сказал бывший главный тренер турецких, китайских и прочих клубов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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