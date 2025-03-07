Непомнящий предложил ввести плей-офф в РПЛ: «Это будет выгодно с финансовой точки зрения. Телевидение, спонсоры, больше матчей. А больше игр – больше болельщиков»
Валерий Непомнящий предложил проводить плей-офф после 30 туров Мир РПЛ.
«Я считаю, что в РПЛ по окончании 30 туров можно ввести плей-офф, чтобы команды разбивались по восьмеркам.
Я всегда за такую систему. В некоторых странах, в которых мне довелось поработать, есть такой формат. В этих чемпионатах интерес к этой части чемпионата был очень высокий. В нижней части таблицы тоже интересно.
У нас в РПЛ на всех этажах есть борьба. Плей-офф будет выгодно проводить с финансовой и экономической точки зрения. Телевидение, спонсоры, больше матчей. А больше игр – больше болельщиков. Для них же играют. Они самые главные», – сказал бывший главный тренер турецких, китайских и прочих клубов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости