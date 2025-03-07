Мостовой о том, что бы сделал, если встретил Слуцкого: «На три буквы послал бы этого лоха! Он нефутбольный человек»

Александр Мостовой назвал Леонида Слуцкого нефутбольным человеком.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа ».

«Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха!

Он – нефутбольный человек», – написал бывший футболист «Спартака» и сборной России в телеграм-канале.