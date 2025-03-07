Мостовой о том, что бы сделал, если встретил Слуцкого: «На три буквы послал бы этого лоха! Он нефутбольный человек»
Александр Мостовой назвал Леонида Слуцкого нефутбольным человеком.
Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа».
«Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха!
Он – нефутбольный человек», – написал бывший футболист «Спартака» и сборной России в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости