«Динамо» Махачкала про Мостового: «Если захочет к нам в тренерский штаб, проблем нет. С радостью примем»
Александра Мостового пригласили работать в махачкалинском «Динамо».
Ранее бывший полузащитник сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет ему работать ассистентом в РПЛ.
«Пригласить Мостового на стажировку в «Динамо» Махачкала? Вообще никаких проблем. Сашу знаем уже лет 25-30. Все зависит от него. Если Мостовой будет иметь намерение попасть к нам, то в этом не откажем.
Даже если в дальнейшем захочет попасть к нам в тренерский штаб, то и с этим проблем нет. Конечно, с радостью примем Мостового», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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