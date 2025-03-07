«Динамо» Махачкала про Мостового: «Если захочет к нам в тренерский штаб, проблем нет. С радостью примем»

Александра Мостового пригласили работать в махачкалинском «Динамо».

Ранее бывший полузащитник сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет ему работать ассистентом в РПЛ .

«Пригласить Мостового на стажировку в «Динамо» Махачкала? Вообще никаких проблем. Сашу знаем уже лет 25-30. Все зависит от него. Если Мостовой будет иметь намерение попасть к нам, то в этом не откажем.

Даже если в дальнейшем захочет попасть к нам в тренерский штаб, то и с этим проблем нет. Конечно, с радостью примем Мостового», – сказал президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев .