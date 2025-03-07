Мостовой о Дзюбе и рекорде Кержакова: «У меня больше 80 голов в Европе, и никто про это не вспоминает. «Реалу» или «Барсе» забил больше, чем у кого-то волос на голове»

Александр Мостовой вспомнил о своих достижениях, говоря о скором рекорде Дзюбы.

Форварду «Акрона » Артему Дзюбе нужно забить один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 мячами и побить рекорд Александра Кержакова .

– Дзюба вскоре должен обогнать Кержакова и стать лучшим бомбардиром в российской истории. Действительно он такой сильный форвард? Как так получилось?

– Ну, давайте так: Артем из зарубежных клубов немного поиграл только в Турции. Я же в российском чемпионате не провел ни одной встречи. Но если бы играл, тоже рекорды устанавливал бы.

Поэтому к его достижениям спокойно отношусь. Ну, так вышло, молодец... Но у меня больше 80 голов в европейских чемпионатах. И никто про это не вспоминает. Попробуйте, добейтесь там такого же результата.

– Сейчас это выглядит нереальным.

– У меня забитых мячей «Реалу или «Барселоне» больше, чем у кого-то волос на голове. Поэтому все эти сравнения...

Сейчас стали считать «гол плюс пас». А мы пасы не делали? У меня в одном чемпионате было 20 голевых передач. Можно представить, сколько их было за всю карьеру? – заявил бывший полузащитник «Сельты».

Мостовой забил «Барселоне» 6 голов в 16 матчах, «Реалу» – 4 в 15.