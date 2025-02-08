«Спартак» – клуб с амбициями, желание конкурировать с «Зенитом» понятно. Но петербуржцы выглядят увереннее за счет сыгранности и опыта». Малафеев о клубах
Вячеслав Малафеев высказался о зимних трансферах «Спартака» и «Зенита».
«Спартак» – клуб с большими амбициями, и желание конкурировать с «Зенитом» понятно. Однако зимой сложно совершать действительно качественные усиления, тем более экстренные.
Большие покупки не всегда приводят к моментальному результату – важна не только сумма, но и то, как новый игрок встроится в команду.
«Спартак» сохраняет шансы на борьбу, но считаю, что в вопросах стабильности «Зенит» выглядит увереннее за счет сыгранности состава и опыта борьбы за титул», – сказал экс-голкипер «Зенита».
После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» располагается на 3-й строчке с 37 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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