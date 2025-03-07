Рубен Аморим: «У меня не будет того времени, что было у Артеты в «Арсенале». «МЮ» – другой клуб»
Аморим не думает, что «МЮ» даст ему столько же времени, сколько «Арсенал» Артете.
При Рубене Амориме «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков в АПЛ из возможных 48. При Микеле Артете «Арсенал» 3 года не мог квалифицироваться в Лигу чемпионов.
«У меня не будет того времени, что было у Артеты. Я чувствую это. Это другой клуб.
То, как Артета справился с этим – вдохновением для всех. Но у меня не будет того времени, что было у Артеты», – сказал тренер «МЮ».
Команды сыграют в АПЛ 9 марта.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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