Рубен Аморим: «У меня не будет того времени, что было у Артеты в «Арсенале». «МЮ» – другой клуб»

Аморим не думает, что «МЮ» даст ему столько же времени, сколько «Арсенал» Артете.

При Рубене Амориме «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков в АПЛ из возможных 48. При Микеле Артете «Арсенал» 3 года не мог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

«У меня не будет того времени, что было у Артеты. Я чувствую это. Это другой клуб.

То, как Артета справился с этим – вдохновением для всех. Но у меня не будет того времени, что было у Артеты», – сказал тренер «МЮ».

Команды сыграют в АПЛ 9 марта.