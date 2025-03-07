Аморим о нервозности «МЮ» в матче с «Сосьедадом» (1:1): «Когда игроки очень стараются, они не всегда принимают лучшие решения. Могло быть лучше, но могло быть и хуже»

Рубен Аморим оценил игру «МЮ» с «Реал Сосьедад» (1:1).

«Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Когда ситуация в игре изменилась, мы начали уставать быстрее».

О нервозности игроков «МЮ»

«В одном я уверен – они стремятся забивать голы и выигрывать матчи. Они делают все возможное, но иногда, когда очень стараются, не всегда принимают лучшие решения на поле», – сказал главный тренер «МЮ ».