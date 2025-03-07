Скоулз об Амориме в «МЮ»: «Пока на него не оказывается большое давление. Он еще толком не подписал игроков, потребуется много времени. Он яркий молодой тренер, к кому еще им пойти?»
Пол Скоулз не считает, что тренер «МЮ» Рубен Аморим испытывает большое давление.
«Я думаю, что на него пока не оказывается большое давление. Мне кажется, он в порядке. Сейчас у него будет много времени, ему нужно развернуть этот клуб, и он еще толком не подписал игроков.
Есть много областей для улучшения, и ему нужно три или четыре [трансферных] окна. Потребуется много времени, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть.
Я думаю, клуб должен оставить его. К кому еще они могут пойти? Он яркий молодой тренер, хорошо говорит, и на заднем плане происходит так много всего, что не помогает.
Давайте дадим ему время и поддержим его, чтобы он двигал команду вперед», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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