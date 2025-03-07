Джейми Каррагер: «Этот «МЮ» – худший в моей жизни. Хоть один игрок выглядит при Амориме лучше, чем при тен Хаге?»

Джейми Каррагер назвал нынешний «МЮ» худшим в его жизни.

«Это худший «МЮ » в моей жизни. Минимум, который можно было ожидать после прихода Аморима , – что команда будет выглядеть так, будто ее тренируют лучше, чем при Тен Хаге. Этого не случилось.

Игроки не очень хорошо отреагировали на методы Аморима. Есть ли хоть один игрок, который выглядит лучше, чем при тен Хаге?

В одном из крупнейших клубов мира либо пан, либо пропал, и Аморим сейчас пропадает в волнах посредственности.

Рэтклифф и фанаты «Юнайтед» имеют полное право ожидать гораздо большего», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке.