  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Каррагер: «Этот «МЮ» – худший в моей жизни. Хоть один игрок выглядит при Амориме лучше, чем при тен Хаге?»
30

Джейми Каррагер: «Этот «МЮ» – худший в моей жизни. Хоть один игрок выглядит при Амориме лучше, чем при тен Хаге?»

Джейми Каррагер назвал нынешний «МЮ» худшим в его жизни.

«Это худший «МЮ» в моей жизни. Минимум, который можно было ожидать после прихода Аморима, – что команда будет выглядеть так, будто ее тренируют лучше, чем при Тен Хаге. Этого не случилось.

Игроки не очень хорошо отреагировали на методы Аморима. Есть ли хоть один игрок, который выглядит лучше, чем при тен Хаге?

В одном из крупнейших клубов мира либо пан, либо пропал, и Аморим сейчас пропадает в волнах посредственности.

Рэтклифф и фанаты «Юнайтед» имеют полное право ожидать гораздо большего», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoДжейми Каррагер
logoЭрик тен Хаг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти непредвиденное. Шансов почти нет, разрыв 13 очков. Но в запасе матч с «МЮ» – еще 3 очка, считайте». Глеб о гонке в АПЛ
4сегодня, 09:28
Скоулз о замене Гарначо с «Сосьедадом»: «Он слегка дуется, показалось. Ему не хватало энергии, он был немного угрюм. Алехандро нужно стать лучше, «МЮ» больше не на что рассчитывать»
8сегодня, 09:16
«МЮ» – единственный из 72 участников ЛЧ/ЛЕ, ни разу не проигравший в еврокубках. У манкунианцев 5 побед и 4 ничьих
37вчера, 21:38
Главные новости
Депутат Свищев о возможном суде против Абрамовича: «Выглядит как профессиональный «кидок». Его вынудили продать «Челси», теперь пытаются прикарманить деньги – это воровство»
19сегодня, 15:01
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» принимает «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
110сегодня, 15:00Live
РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру. Полузащитника подписали свободным агентом вне трансферного окна
10сегодня, 14:57
Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не попадет в ЛЧ, это не будет концом света. Это значит, что мы были недостаточно хороши. Будем бороться»
13сегодня, 14:47
Аморим о матче с «Арсеналом»: «Нам нужно пережить воскресенье. «МЮ» очень устал в последние 20 минут с «Сосьедадом»
11сегодня, 14:44
«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!» Чего его хаять, если он забил 233 мяча». Первак об Артеме
16сегодня, 14:31
Ромелу Лукаку: «Мой идеальный вес – 102 кг. В Англии меня считали ленивым, в Италии – трудягой»
8сегодня, 14:25
Рубен Аморим: «У меня не будет того времени, что было у Артеты в «Арсенале». «МЮ» – другой клуб»
7сегодня, 14:01
Евгения Медведева: «В спорте я Роналду, а когда завершила карьеру – Месси. Больше хочется поговорить с Месси, он кажется человечнее. У Роналду же должно быть все вылизано – он и выглядит как Аполлон»
51сегодня, 13:51
Матвей Кисляк: «Сборная – это герб на груди, флаг. Если ты в команде – значит, ты один из лучших в России сейчас»
27сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» сыграет с «Ахматом». Быки, приходите на домашний кубковый матч!
1 минуту назадРеклама
«Пари НН» – «Краснодар» – 0:1. Черников забил. Онлайн-трансляция
946 минут назадLive
Защитник «Райо» Лежен назвал Месси сильнейшим, против кого он играл: «Но есть много хороших игроков, таких как Левандовски и Бензема»
326 минут назад
Хавбек ЦСКА Кисляк: «Отдых в России не хуже, чем в Таиланде, Турции. Люблю природу, получил прозвище «дед»
229 минут назад
Слот о матчах с «Саутгемптоном» в АПЛ, «ПСЖ» в ЛЧ и «Ньюкаслом» в Кубке лиги: «Ливерпуль» ждут три финала, и первый – главный. Надеюсь, фанаты придут не за 5 минут до свистка»
40 минут назад
Миралем Пьянич: «Приехать в Россию – лучший выбор для меня. Мне все равно на критику. Никто не может меня сломать»
443 минуты назад
Артета про 7:1 перед матчем с «МЮ»: «Победа над ПСВ приободрит «Арсенал». Теперь нужно попытаться повторить эту великолепную игру в воскресенье»
4сегодня, 14:37
Пьянич о «Зените»: «Я был в «Ювентусе», когда мы выиграли 9 титулов подряд. Это значит, что клуб хорошо работает. Да, они тратят больше, но эти деньги приносят и победы»
4сегодня, 14:21
Роман Бабаев: «ЦСКА с интересом смотрит за трансферами других клубов РПЛ. Хочется верить, что это мастера, которые стоят этих денег»
8сегодня, 14:14
Дмитрий Баринов: «Не хочу, чтобы сын был футболистом»
2сегодня, 14:10