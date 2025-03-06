Аморим об 1:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» был очень уставшим в последние 30 минут. На «Олд Траффорд» нас ждет совсем другая игра, будет давление. Мы должны быть готовы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги игры с «Реал Сосьедад».

Первый матч 1/8 финала Лиги завершился со счетом 1:1.

«Наша команда была очень, очень уставшей в последние 30 минут, и это чувствовалось. Динамика изменилась. На «Олд Траффорд» нас ждет совсем другая игра, и на нас будет оказываться давление. Мы должны быть готовы.

Иногда мы принимали не самые лучшие решения в последней трети поля, но у нас были хорошие моменты», – сказал Аморим .