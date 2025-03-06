Аморим об 1:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» был очень уставшим в последние 30 минут. На «Олд Траффорд» нас ждет совсем другая игра, будет давление. Мы должны быть готовы»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги игры с «Реал Сосьедад».
Первый матч 1/8 финала Лиги завершился со счетом 1:1.
«Наша команда была очень, очень уставшей в последние 30 минут, и это чувствовалось. Динамика изменилась. На «Олд Траффорд» нас ждет совсем другая игра, и на нас будет оказываться давление. Мы должны быть готовы.
Иногда мы принимали не самые лучшие решения в последней трети поля, но у нас были хорошие моменты», – сказал Аморим.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости