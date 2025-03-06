Рубен Аморим: «МЮ» сможет привлекать топ-игроков, даже не участвуя в ЛЧ. Но это многое может изменить, даже отношение к тренеру»

Рубен Аморим считает, что «МЮ» будет привлекать игроков, даже не участвуя в ЛЧ.

«Это не ключевой момент для будущего клуба. Это мое мнение.

Я здесь уже три месяца. Но я понимаю, что это сделает огромную разницу для нашего сезона. Особенно потому что мы вылетели из кубков и находимся в плохом положении в лиге. Это может многое изменить, даже отношение к тренеру!

«Манчестер Юнайтед » сможет привлекать лучших игроков даже без участия в Лиге чемпионов в будущем. Мы должны многое изменить, и мы пытаемся это сделать», – сказал главный тренер «МЮ».