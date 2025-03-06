Рубен Аморим: «МЮ» сможет привлекать топ-игроков, даже не участвуя в ЛЧ. Но это многое может изменить, даже отношение к тренеру»
Рубен Аморим считает, что «МЮ» будет привлекать игроков, даже не участвуя в ЛЧ.
«Это не ключевой момент для будущего клуба. Это мое мнение.
Я здесь уже три месяца. Но я понимаю, что это сделает огромную разницу для нашего сезона. Особенно потому что мы вылетели из кубков и находимся в плохом положении в лиге. Это может многое изменить, даже отношение к тренеру!
«Манчестер Юнайтед» сможет привлекать лучших игроков даже без участия в Лиге чемпионов в будущем. Мы должны многое изменить, и мы пытаемся это сделать», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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