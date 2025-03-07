«Ман Сити» убеждает Виртца перейти в клуб этим летом. «Горожане» опережают «Реал» и «Баварию» в борьбе за хавбека «Байера»
«Манчестер Сити» в борьбе за хавбека «Байера» Флориана Виртца.
По данным инсайдера Кристиана Фалька, «Бавария» считает, что у нее хорошие шансы на подписание немца, но решила попытаться подписать его в 2026 году. Такой же позиции придерживается «Реал». Это связано с ожиданиями того, что Виртц продлит контракт с «Байером» с отступными.
В то же время «Манчестер Сити» настроен подписать 21-летнего игрока уже этим летом. Агент Джованни Бранкини от имени «горожан» пытается убедить Виртца перейти в английский клуб, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
«Сити» продолжает давить на Виртца, несмотря на то, что футболисту комфортно в «Байере».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Daily Briefing
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