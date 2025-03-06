«Ни разу в сезоне не видел, чтобы «Ливерпуль» мучили так, как это делал «ПСЖ». Алиссон был в огне, сыграл грандиозно. Без него они бы пропустили 4». Пети о матче ЛЧ

Эммануэль Пети поделился впечатлениями от матча «ПСЖ» и «Ливерпуля».

Английская команда выиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. В этой игре парижане пробили по воротам соперника 28 раз и 9 раз попали в створ. «Ливерпуль» нанес 2 удара, точным был лишь один.

«Алиссон, его игра была просто невероятной, вот и все. Он был в огне. Если бы он не делал эти потрясающие сэйвы... Я ни разу в этом сезоне не видел, чтобы «Ливерпуль» мучили так, как это делали парижане. Вы не представляете, насколько хорош «ПСЖ».

Я смотрю матчи «Ливерпуля » в Премьер-лиге каждые выходные. Если бы Алиссон сыграл средне, они пропустили бы четыре гола. Они не паниковали, но без Алиссона ... Он сыграл грандиозно», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» в эфире RMC Sport.

«Это лучший матч в моей жизни». «ПСЖ» сделал все для победы – но Алиссон спас «Ливерпуль» и помог выиграть пасом!