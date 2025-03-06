«У Доннаруммы зефирное запястье, он мог взять удар Эллиотта, коснулся мяча». Ларке о вратаре «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»
Жан-Мишель Ларке оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Ливерпулем».
«ПСЖ» уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Единственный гол забил Харви Эллиотт на 87-й минуте.
«Мы не собираемся его распинать. Но он мог взять этот удар. Мяч не был недосягаем – он его коснулся! Это то же самое зефирное запястье, что и в матче против «Атлетико» (поражение 1:2 в групповом этапе – Спортс’‘). Он не напряг мышцы запястья...
Это не оскорбление и не повод его казнить, говоря, что он не сделал того, что сделали другие игроки», – сказал бывший игрок «Сент-Этьена» и «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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