Пьянич о том, чего не хватает российским игрокам: «Фантазии и креатива. Хотел бы видеть больше смелости»

Миралем Пьянич рассказал, каких игровых качеств не хватает российским футболистам.

— Чего не хватает?

— Фантазии и креатива. Этого не хватает части российских игроков. Хотел бы видеть больше смелости, больше фантазии, — сказал полузащитник ЦСКА .

В 12 матчах сезона во всех турнирах на счету 34-летнего боснийца 1 ассист.