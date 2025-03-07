Пьянич о том, чего не хватает российским игрокам: «Фантазии и креатива. Хотел бы видеть больше смелости»
Миралем Пьянич рассказал, каких игровых качеств не хватает российским футболистам.
— Чего не хватает?
— Фантазии и креатива. Этого не хватает части российских игроков. Хотел бы видеть больше смелости, больше фантазии, — сказал полузащитник ЦСКА.
В 12 матчах сезона во всех турнирах на счету 34-летнего боснийца 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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