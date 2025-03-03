«Динамо» обратилось в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Ростовом» после падения Тюкавина («СЭ»)

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по матчу с «Ростовом».

Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

Московский клуб обратился с ЭСК по поводу неназначенного пенальти в эпизоде на 17-й минуте матча. Константин Тюкавин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в штрафной «Ростова ». Судья Кирилл Левников не усмотрел нарушения, ВАР также не вмешался в эпизод.

После падения Тюкавин не смог продолжить игру и был заменен на 23-й минуте. Сегодня «Динамо» сообщило о повреждении у нападающего передней крестообразной связки колена.