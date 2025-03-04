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«Динамо», «Рубин» и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 19-го тура РПЛ

«Динамо», «Рубин» и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 19-го тура Мир РПЛ.

В 19-м туре «Факел» в гостях проиграл «Химкам» (0:1), игру обслуживал Евгений Кукуляк. «Рубин» на выезде уступил «Ахмату» со счетом 1:2, главным арбитром был Артем Чистяков. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в гостях (1:1), игру обслуживал Кирилл Левников.

«Факел» обратился по поводу игры рукой футболиста «Химок» в своей штрафной на 55‑й минуте встречи, «Рубин» обратился по поводу момента на 90‑й минуте встречи против «Ахмата» с единоборством игрока грозненцев и Мирлинда Даку, «Динамо» обратилось по поводу момента на 17‑й минуте встречи с «Ростовом» с единоборством игрока ростовчан с Тюкавиным», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
ЭСК РФС
logoсудьи
logoКирилл Левников
logoпремьер-лига Россия
Евгений Кукуляк
logoРубин
logoМатч ТВ
logoАхмат
logoХимки
logoРостов
logoДинамо Москва
logoФакел
Артем Чистяков судья
logoРФС
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