«Динамо», «Рубин» и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 19-го тура РПЛ
«Динамо», «Рубин» и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 19-го тура Мир РПЛ.
В 19-м туре «Факел» в гостях проиграл «Химкам» (0:1), игру обслуживал Евгений Кукуляк. «Рубин» на выезде уступил «Ахмату» со счетом 1:2, главным арбитром был Артем Чистяков. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в гостях (1:1), игру обслуживал Кирилл Левников.
«Факел» обратился по поводу игры рукой футболиста «Химок» в своей штрафной на 55‑й минуте встречи, «Рубин» обратился по поводу момента на 90‑й минуте встречи против «Ахмата» с единоборством игрока грозненцев и Мирлинда Даку, «Динамо» обратилось по поводу момента на 17‑й минуте встречи с «Ростовом» с единоборством игрока ростовчан с Тюкавиным», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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