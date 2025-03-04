«Динамо», «Рубин» и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 19-го тура РПЛ

«Динамо», «Рубин» и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 19-го тура Мир РПЛ.

В 19-м туре «Факел» в гостях проиграл «Химкам» (0:1), игру обслуживал Евгений Кукуляк . «Рубин» на выезде уступил «Ахмату » со счетом 1:2, главным арбитром был Артем Чистяков. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в гостях (1:1), игру обслуживал Кирилл Левников .

«Факел » обратился по поводу игры рукой футболиста «Химок» в своей штрафной на 55‑й минуте встречи, «Рубин » обратился по поводу момента на 90‑й минуте встречи против «Ахмата» с единоборством игрока грозненцев и Мирлинда Даку, «Динамо» обратилось по поводу момента на 17‑й минуте встречи с «Ростовом» с единоборством игрока ростовчан с Тюкавиным», – сообщили в службе коммуникаций РФС.