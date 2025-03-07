Скоулз о серии Хейлунда без голов из 19 игр: «У него и моментов-то нет. Он слишком много бегает. Иногда лучше просто стоять впереди, по центру»

Пол Скоулз оценил 19-матчевую безголевую серию Расмуса Хейлунда.

«Дело не только в отсутствии голов, у него и моментов-то нет. У Оби-Мартина есть моменты, то есть одного снабжают мячами, а другого – нет?

Я начинаю думать, что проблема Хейлунда – в том, как он двигается. Он не забивает, но ему нужна помощь. Думаю, он слишком много бегает. Иногда это нужно делать, но лучше просто стоять впереди, по центру.

Не думаю, что он хорош во взаимодействии, в подыгрыше, поэтому ему стоит использовать свои сильные качества», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports перед матчем «Манчестер Юнайтед » с «Сосьедадом» (1:1) в Лиге Европы, в котором Хейлунд провел все 90 минут.

Последнее результативное действие датчанин совершил 12 декабря в игре с «Викторией» Пльзень (2:1) – сделал дубль.