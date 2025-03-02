У Хейлунда 18 матчей нет голевых действий. Последний мяч форвард «МЮ» забил в декабре

Расмус Хейлунд не может забить почти три месяца.

Сегодня форвард «Манчестер Юнайтед » отыграл 68 минут в матче с «Фулхэмом » в Кубке Англии, но результативными действиями не отметился.

Последний свой мяч датчанин забил 12 декабря – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге Европы. С тех пор он провел 18 игр без голов и голевых передач.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь .