У Хейлунда 18 матчей нет голевых действий. Последний мяч форвард «МЮ» забил в декабре
Расмус Хейлунд не может забить почти три месяца.
Сегодня форвард «Манчестер Юнайтед» отыграл 68 минут в матче с «Фулхэмом» в Кубке Англии, но результативными действиями не отметился.
Последний свой мяч датчанин забил 12 декабря – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге Европы. С тех пор он провел 18 игр без голов и голевых передач.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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