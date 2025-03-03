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  • Руни о проблемах «МЮ» в атаке: «Хейлунд делает забегания за спину защитникам, но команда не поддерживает его. Зиркзе часто теряет мяч, не хватает креативности»
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Руни о проблемах «МЮ» в атаке: «Хейлунд делает забегания за спину защитникам, но команда не поддерживает его. Зиркзе часто теряет мяч, не хватает креативности»

Уэйн Руни указал на ошибки нападающих «МЮ».

«МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» в 5-м раунде (1:1, 3:4 по пенальти). 

«Он (Расмус Хейлунд) старается, делает забегания за спину защитникам, но, по-моему, «Манчестер Юнайтед» просто не поддерживает его должным образом. Ему приходится бороться за мяч и использовать корпус. Защитники хорошо справляются с ним, но он старается.

Однако здесь он оказывается слишком изолирован на фланге, и никто его не поддерживает. Ему нужен партнер рядом, которому он мог бы отдать пас, а затем открыться в штрафной. Он удерживает мяч, но затем теряет его слишком просто.

Проблема не только в Хейлунде. Зиркзе тоже слишком часто теряет мяч, атаке не хватает креативности. Они не могут удержать мяч достаточно долго, чтобы дать полузащитникам и защитникам возможность поддержать их», – сказал бывший нападающий «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Express
logoМанчестер Юнайтед
logoРасмус Хейлунд
logoДжошуа Зиркзе
logoКубок Англии
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoФулхэм
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