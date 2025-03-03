Руни о проблемах «МЮ» в атаке: «Хейлунд делает забегания за спину защитникам, но команда не поддерживает его. Зиркзе часто теряет мяч, не хватает креативности»
«МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» в 5-м раунде (1:1, 3:4 по пенальти).
«Он (Расмус Хейлунд) старается, делает забегания за спину защитникам, но, по-моему, «Манчестер Юнайтед» просто не поддерживает его должным образом. Ему приходится бороться за мяч и использовать корпус. Защитники хорошо справляются с ним, но он старается.
Однако здесь он оказывается слишком изолирован на фланге, и никто его не поддерживает. Ему нужен партнер рядом, которому он мог бы отдать пас, а затем открыться в штрафной. Он удерживает мяч, но затем теряет его слишком просто.
Проблема не только в Хейлунде. Зиркзе тоже слишком часто теряет мяч, атаке не хватает креативности. Они не могут удержать мяч достаточно долго, чтобы дать полузащитникам и защитникам возможность поддержать их», – сказал бывший нападающий «МЮ».
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