Хейлунд не забивает 19 матчей. У форварда «МЮ» с декабря нет голевых действий
Расмус Хейлунд в 19-й раз подряд покинул поле без гола.
Нападающий принял участие в игре с «Реал Сосьедад» (1:1) в Лиге Европы, но не смог ни забить, ни сделать голевой пас.
Последнее результативное действие датчанин совершил 12 декабря в игре с «Викторией» Пльзень.
Подробно со статистикой 22-летнего Хейлунда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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