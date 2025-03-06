Хейлунд не забивает 19 матчей. У форварда «МЮ» с декабря нет голевых действий

Расмус Хейлунд в 19-й раз подряд покинул поле без гола.

Нападающий принял участие в игре с «Реал Сосьедад » (1:1) в Лиге Европы , но не смог ни забить, ни сделать голевой пас.

Последнее результативное действие датчанин совершил 12 декабря в игре с «Викторией» Пльзень.

Подробно со статистикой 22-летнего Хейлунда можно ознакомиться здесь .