Судья попросил у Месси футболку после матча «Интер Майми». Игра проходила при минус 16 градусах
Лионель Месси отдал свою футболку попросившему ее арбитру.
«Интер Майми» обыграл «Канзас-Сити» (1:0) в матче первого круга Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Аргентинский нападающий забил единственный гол в игре.
Главным арбитром встречи был Марко Антонио Ортис Нава. Как пишет ESPN, после финального свистка мексиканский судья подошел к Месси, чтобы попросить его футболку. Игрок не отказал рефери и отдал ему майку.
Стоит отметить, что игра проходила в Канзас-Сити при температуре минус 16 градусов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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