Месси, Альварес, Дибала, Лаутаро, Мак Аллистер, Гарначо, Де Поль – в предварительном составе сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией

Лионель Месси вошел в предварительный состав сборной Аргентины на матчи в марте.

Команда Лионеля Скалони встретится со сборными Уругвая и Бразилии в отборе ЧМ-2026. Матчи пройдут 22 и 26 марта соответственно. В предварительный состав аргентинской сборной попали 33 игрока. Вратари : Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ ). Защитники : Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Ривер Плейт»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»). Полузащитники : Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Максимо Перроне («Комо»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Бенхамин Домингес («Болонья»), Тьяго Альмада («Лион»). Нападающие : Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Лионель Месси («Интер Майами»), Нико Пас («Комо»), Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Анхель Корреа («Атлетико»).