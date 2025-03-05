Маскерано о пропуске Месси игры с «Хьюстон Динамо»: «Травмы не было, но если не дать отдохнуть, то будет, а мы не хотим остаться без Лео на месяц»

Хавьер Маскерано объяснил, почему Лионель Месси не играл с «Хьюстон Динамо» (4:1).

«Никаких травм у Лео не было. Очевидно, из-за такого числа матчей он ощутил усталость. У него было переутомление, и мы решили предоставить ему отдых.

У нас уже есть травмированные, и мы не хотим рисковать столь важным футболистом, потому что если мы не дадим ему отдохнуть, то он в итоге получит травму, а мы не хотим остаться без него на месяц.

Шансы [на выход Месси в следующей игре] такие же, как у остальных. Посмотрим.

Лео тренируется. Он и вчера тренировался, и сегодня. Он в добром здравии, но мы посмотрим, как лучше поступить», – заявил главный тренер «Интер Майами » перед игрой с «Кавальером» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.