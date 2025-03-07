Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира
Александер Исак привлек внимание «Ливерпуля».
Журналист Дэвид Орнстейн сообщил, что «красные» следят за нападающим «Ньюкасла» и рассматривают возможность его приобретения ближайшим летом. Также на футболиста сборной Швеции претендуют «Челси», «Арсенал» и «Барселона». При этом «сороки» не собираются продавать своего лучшего бомбардира.
«Но у каждого футболиста есть цена. Хотя я не знаю, устанавливал ли «Ньюкасл» конкретную цену, гуляет информация о примерно 150 млн фунтов. Наверное, если будут такие предложения, «Ньюкасл» будет готов поговорить, но сейчас клуб хочет сохранить свой козырь.
«Ливерпуль» рассмотрит возможность предпринять попытку подписать Исака только в том случае, если появится реальный шанс», – отметил журналист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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