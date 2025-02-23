Исак забил 50 голов в АПЛ за 76 матчей. Только 6 игроков делали это быстрее
Александр Исак забил полсотни голов в АПЛ.
Нападающий «Ньюкасла» сделал дубль в матче с «Ноттингем Форест» в 26-м туре (4:1, второй тайм).
Исак преодолел отметку в 50 голов в английской Премьер-лиге. На это ему потребовалось 76 матчей.
Быстрее него это делали только Эрлинг Холанд (48 матчей), Энди Коул (65), Алан Ширер (66), Руд ван Нистелрой (68), Фернандо Торрес (72) и Мохамед Салах (72).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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