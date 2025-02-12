Скоулз об Исаке и «Арсенале»: «Александер заслуживает большего, его амбиции должны быть выше – «Реал», «Ливерпуль». Было бы рискованно перейти и не претендовать на титулы, как в «Ньюкасле»
Сообщалось, что лондонский клуб хочет подписать нападающего «Ньюкасла» предстоящим летом.
«Все его любят, но я не вижу возможностей для его перехода в «Арсенал». Он заслуживает большего и лучшего. Речь идет о «Реале», «Ливерпулю» нужен центральный нападающий.
Думаю, «Арсенал» был бы подходящим вариантом, но мне кажется, что они были бы в самом конце списка.
Не имею в виду ничего плохого. «Ньюкасл» – действительно хорошая, блестящая команде, но они не претендуют на чемпионство, а это следующий этап его карьеры. Думаю, было бы рискованно перейти в «Арсенал», чтобы делать то же самое.
У «Ливерпуля» гораздо больше шансов, как и у «Ман Сити» и «Реала». Думаю, его амбиции должны быть выше, чем «Арсенал». Он игрок, на которого мог бы обратить внимание «Манчестер Юнайтед», но в их нынешнем положении этого не произойдет», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Overlap.
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