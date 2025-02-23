Исак стал лучшим шведским бомбардиром АПЛ с 50 голами. Форвард «Ньюкасла» побил рекорд Юнгберга

Александр Исак забил больше всех в АПЛ среди шведских футболистов.

Нападающий «Ньюкасла » сделал дубль в матче 26-го тура с «Ноттингем Форест » (4:2).

Теперь на счету Исака 50 голов в чемпионате Англии. Он превзошел рекорд Фредрика Юнгберга , у которого было 48 мячей.

Исак забил 50 голов в АПЛ за 76 матчей. Только 6 игроков делали это быстрее