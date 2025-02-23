Исак стал лучшим шведским бомбардиром АПЛ с 50 голами. Форвард «Ньюкасла» побил рекорд Юнгберга
Александр Исак забил больше всех в АПЛ среди шведских футболистов.
Нападающий «Ньюкасла» сделал дубль в матче 26-го тура с «Ноттингем Форест» (4:2).
Теперь на счету Исака 50 голов в чемпионате Англии. Он превзошел рекорд Фредрика Юнгберга, у которого было 48 мячей.
Исак забил 50 голов в АПЛ за 76 матчей. Только 6 игроков делали это быстрее
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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