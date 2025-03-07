Скаут «МЮ» следил за 19-летним защитником «Фенербахче» Акчичеком на игре с «Рейнджерс»
«Манчестер Юнайтед» интересен Юсуф Акчичек.
По данным инсайдера Ягиза Сабунджуоглу, манкунианцы отправили скаута на игру «Фенербахче» с «Рейнджерс» (1:3) с целью изучить игру 19-летнего турка.
В этом сезоне Акчичек принял участие в 5 матчах чемпионата Турции, 6 играх Лиги Европы и 3 играх Кубка Турции. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягиза Сабунджуоглу
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