Скаут «МЮ» следил за 19-летним защитником «Фенербахче» Акчичеком на игре с «Рейнджерс»

«Манчестер Юнайтед» интересен Юсуф Акчичек.

По данным инсайдера Ягиза Сабунджуоглу, манкунианцы отправили скаута на игру «Фенербахче » с «Рейнджерс» (1:3) с целью изучить игру 19-летнего турка.

В этом сезоне Акчичек принял участие в 5 матчах чемпионата Турции, 6 играх Лиги Европы и 3 играх Кубка Турции. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь .