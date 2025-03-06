«Ювентус», «МЮ» и «Ман Сити» поборются за хавбека «Аталанты» Эдерсона. Летом бразильца не продали за 40 млн евро

Эдерсон Лоуренсо может покинуть «Аталанту» ближайшим летом.

Как сообщает Tuttosport, прошлым летом бергамаски отказались продавать полузащитника в АПЛ за 40 млн евро, однако, вероятно, будут готовы отпустить игрока за крупную сумму в середине текущего года.

Одним из основных претендентов на бразильца является «Ювентус ». Также 25-летнего футболиста хотели бы подписать «Манчестер Сити » и «Манчестер Юнайтед » – они уже наводили справки.

В этом сезоне Эдерсон провел 27 игр в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .