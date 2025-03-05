«МЮ» провел переговоры о новом контракте с Майну. Агенты 19-летнего полузащитника требуют повысить ему зарплату до 180 000 фунтов в неделю (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт с Кобби Майну.

По информации Daily Mail, «МЮ» провел новые переговоры с 19-летним полузащитником. Агенты Майну требуют повышения зарплаты до 180 тысяч фунтов в неделю с дополнительными бонусами, считая, что доходы хавбека должны отражать его статус постоянного игрока сборной Англии. Отмечается, что на данный момент Майну является одним из самых низкооплачиваемых футболистов в «Манчестер Юнайтед ».

Сообщается, что «МЮ» надеется достичь компромисса в переговорах. В случае, если контракт с Майну, действующий до 2027 года, не будет продлен, клуб, вероятно, продаст хавбека, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Ранее появилась информация об интересе к Майну со стороны «Челси ». «МЮ» оценивает воспитанника примерно в 70-80 млн фунтов.