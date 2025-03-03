Онана не намерен уходить из «МЮ». Аморим хочет нового вратаря летом

Андре Онана не собирается покидать «МЮ».

Камерунец считает, что «Манчестер Юнайтед » – единственный клуб, за который он хочет играть, в то время, как главный тренер Рубен Аморим хочет подписать нового вратаря летом.

Контракт 28-летнего Онана с «МЮ» рассчитан до 2028 года.

Как передает Manchester Evening News, ошибки Онана в последние месяцы поставили его будущее в клубе под вопрос. Ожидается, что «Юнайтед» подпишет нового голкипера для первого полноценного сезона Аморима. Том Хитон , вероятно, завершит карьеру по окончании контракта в июне.

Будущее второго вратаря, Алтая Байындыра , также остается неопределенным, поскольку он может захотеть получать больше игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года.