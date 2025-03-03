Онана не намерен уходить из «МЮ». Аморим хочет нового вратаря летом
Андре Онана не собирается покидать «МЮ».
Камерунец считает, что «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, за который он хочет играть, в то время, как главный тренер Рубен Аморим хочет подписать нового вратаря летом.
Контракт 28-летнего Онана с «МЮ» рассчитан до 2028 года.
Как передает Manchester Evening News, ошибки Онана в последние месяцы поставили его будущее в клубе под вопрос. Ожидается, что «Юнайтед» подпишет нового голкипера для первого полноценного сезона Аморима. Том Хитон, вероятно, завершит карьеру по окончании контракта в июне.
Будущее второго вратаря, Алтая Байындыра, также остается неопределенным, поскольку он может захотеть получать больше игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
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