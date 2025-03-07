«МЮ» – единственный из 72 участников ЛЧ/ЛЕ, ни разу не проигравший в еврокубках. У манкунианцев 5 побед и 4 ничьих
Среди всех участников ЛЧ и ЛЕ есть лишь одна команда, не проигравшая ни разу.
«Манчестер Юнайтед» удалось продлить серию без поражений в текущем розыгрыше Лиги Европы, сыграв вничью с «Сосьедадом» (1:1). Ранее манкунианцы одержали 5 побед и трижды разделили очки с соперниками.
Из 72 клубов, принимавших участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне, не проигрывал в этих соревнованиях только «МЮ». В ЛЧ по одному поражению на данный момент у «Барселоны», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Интера», в Лиге Европы – у «Лацио», «Атлетика», «Лиона» и «Олимпиакоса» (в эти минуты уступает 0:3 «Буде-Глимт»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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