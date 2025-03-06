Рене Меленстен: «После ухода Фергюсона «МЮ» уже не «МЮ». Клуб в постоянном упадке, беспорядок и на поле, и за его пределами»

Рене Меленстен раскритиковал текущее состояние «Манчестер Юнайтед».

«С тех пор как ушел сэр Алекс Фергюсон , «Манчестер Юнайтед » перестал быть «Манчестер Юнайтед». Клуб в постоянном упадке.

И не только это, но и многое другое в «МЮ» вызывает недовольство. В этом клубе царит беспорядок как на поле, так и за его пределами», – сказал бывший член тренерского штаба команды.