Рене Меленстен: «После ухода Фергюсона «МЮ» уже не «МЮ». Клуб в постоянном упадке, беспорядок и на поле, и за его пределами»
Рене Меленстен раскритиковал текущее состояние «Манчестер Юнайтед».
«С тех пор как ушел сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» перестал быть «Манчестер Юнайтед». Клуб в постоянном упадке.
И не только это, но и многое другое в «МЮ» вызывает недовольство. В этом клубе царит беспорядок как на поле, так и за его пределами», – сказал бывший член тренерского штаба команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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