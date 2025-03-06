«МЮ» не проигрывает в ЛЕ – 5 побед, 4 ничьих
«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Сосьедадом» (1:1) в 1/8 финала.
Это был девятый матч манкунианцев в ЛЕ. К этому моменту у клуба АПЛ 5 побед и 4 ничьих в этом турнире в нынешнем сезоне.
Ответная игра с «Сосьедадом» пройдет 13 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
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