«МЮ» не проигрывает в ЛЕ – 5 побед, 4 ничьих

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Сосьедадом » (1:1) в 1/8 финала.

Это был девятый матч манкунианцев в ЛЕ. К этому моменту у клуба АПЛ 5 побед и 4 ничьих в этом турнире в нынешнем сезоне.

Ответная игра с «Сосьедадом» пройдет 13 марта.