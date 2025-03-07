Меленстен об «МЮ»: «Если они упустят Лигу Европы, сезон можно считать катастрофическим. Это единственный путь обратно в ЛЧ»
Рене Меленстен высказался о важности Лиги Европы для «МЮ».
В первом матче 1/8 финала турнира «МЮ» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» на выезде (1:1).
«Лига Европы – единственное, что сейчас остается у «Манчестер Юнайтед». Этот турнир невероятно важен для них, ведь это путь обратно в Лигу чемпионов.
Это трофей. Скроет ли он проблемы? Да. Но если и он будет упущен, сезон можно считать катастрофическим», – сказал бывший член тренерского штаба «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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