Меленстен об «МЮ»: «Если они упустят Лигу Европы, сезон можно считать катастрофическим. Это единственный путь обратно в ЛЧ»

Рене Меленстен высказался о важности Лиги Европы для «МЮ».

В первом матче 1/8 финала турнира «МЮ» сыграл вничью с «Реал Сосьедад » на выезде (1:1).

«Лига Европы – единственное, что сейчас остается у «Манчестер Юнайтед ». Этот турнир невероятно важен для них, ведь это путь обратно в Лигу чемпионов.

Это трофей. Скроет ли он проблемы? Да. Но если и он будет упущен, сезон можно считать катастрофическим», – сказал бывший член тренерского штаба «МЮ».