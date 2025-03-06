Зиркзе об 1:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» должен быть беспощадным, когда дело касается моментов – сегодня их было достаточно. Через неделю выступим лучше»

Джошуа Зиркзе высказался о ничьей с «Реал Сосьедад» (1:1).

«Мы должны быть беспощадными, когда дело касается моментов – сегодня их было достаточно. Мы играли против хорошей команды, поэтому было непросто. Но в итоге мы должны были забить как минимум еще один гол».

О своем голе

«Команда действительно нуждалась в этом – это самое главное. На следующей неделе мы выступим лучше, чем сегодня. Если посмотреть, как стадион отреагировал на их [гол] и как они начали прессинговать после него, было очевидно, что им это было необходимо. Они приедут [на «Олд Траффорд»], и нам просто нужно победить – это единственное, что имеет значение», – сказал нападающий «МЮ » в интервью TNT Sports.