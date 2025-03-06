Зиркзе об 1:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» должен быть беспощадным, когда дело касается моментов – сегодня их было достаточно. Через неделю выступим лучше»
Джошуа Зиркзе высказался о ничьей с «Реал Сосьедад» (1:1).
«Мы должны быть беспощадными, когда дело касается моментов – сегодня их было достаточно. Мы играли против хорошей команды, поэтому было непросто. Но в итоге мы должны были забить как минимум еще один гол».
О своем голе
«Команда действительно нуждалась в этом – это самое главное. На следующей неделе мы выступим лучше, чем сегодня. Если посмотреть, как стадион отреагировал на их [гол] и как они начали прессинговать после него, было очевидно, что им это было необходимо. Они приедут [на «Олд Траффорд»], и нам просто нужно победить – это единственное, что имеет значение», – сказал нападающий «МЮ» в интервью TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости