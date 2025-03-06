«Фенербахче» Моуринью проиграл впервые с декабря – после 13 побед и 5 ничьих. «Рейнджерс» обыграли турок в Стамбуле

«Рейнджерс» прервали серию «Фенербахче» без поражений.

Команда Жозе Моуринью уступила на своем поле со счетом 1:3 в 1/8 финала Лиги Европы .

В последний раз до этого дня стамбульцы проигрывали 11 декабря – «Атлетику» (0:2) в ЛЕ. С тех пор у них было 13 побед и 5 ничьих в различных турнирах.

Ответная игра против «Рейнджерс » пройдет 13 марта.