«Фенербахче» Моуринью проиграл впервые с декабря – после 13 побед и 5 ничьих. «Рейнджерс» обыграли турок в Стамбуле
«Рейнджерс» прервали серию «Фенербахче» без поражений.
Команда Жозе Моуринью уступила на своем поле со счетом 1:3 в 1/8 финала Лиги Европы.
В последний раз до этого дня стамбульцы проигрывали 11 декабря – «Атлетику» (0:2) в ЛЕ. С тех пор у них было 13 побед и 5 ничьих в различных турнирах.
Ответная игра против «Рейнджерс» пройдет 13 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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