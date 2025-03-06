«Спартак» хорош в роли догоняющего, но сейчас может поплыть, когда первое место начнет давить». Канчельскис о красно-белых

Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» в чемпионате.

Красно-белые идут в тройке лидеров, наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». У трех команд по 40 очков.

«Спартак » хорош в роли догоняющего, но сейчас может поплыть, когда первое место начнет давить.

Семь побед подряд – впечатляющая серия. Красно-белые выдали хороший отрезок, который вернул их в чемпионскую гонку. Весь вопрос в том, хватит ли у них запаса прочности, чтобы не терять очки, находясь в статусе лидера чемпионата», – сказал бывший полузащитник «МЮ».