«Спартак» хорош в роли догоняющего, но сейчас может поплыть, когда первое место начнет давить». Канчельскис о красно-белых
Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» в чемпионате.
Красно-белые идут в тройке лидеров, наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». У трех команд по 40 очков.
«Спартак» хорош в роли догоняющего, но сейчас может поплыть, когда первое место начнет давить.
Семь побед подряд – впечатляющая серия. Красно-белые выдали хороший отрезок, который вернул их в чемпионскую гонку. Весь вопрос в том, хватит ли у них запаса прочности, чтобы не терять очки, находясь в статусе лидера чемпионата», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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