Андрей Канчельскис: «Народная команда для меня одна – «Торпедо». Не могу понять, кто сказал про «Спартак»
Андрей Канчельскис не понимает, почему «Спартак» называют народной командой.
«Для меня не «Спартак» народная команда, а «Торпедо». Не могу понять, кто сказал о том, что «Спартак» – народная команда.
У каждого свое мнение. Для меня такая команда одна – «Торпедо», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Канчельскис не считает «Спартак» народной командой: «Ни с какой профессией не ассоциируется – какие гладиаторы у нас были-то? А «Торпедо» – автозаводская команда, ближе к народу»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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