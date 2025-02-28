«МЮ» готов обменять Хейлунда на Осимхена с доплатой в 40 млн евро. Датчанин не убедил Аморима (Calciomercato)
«МЮ» намерен заполучить Виктора Осимхена.
Как передает Calciomercato, Рубен Аморим планирует перестройку состава следующим летом. Одним из игроков, которые покинут клуб, может стать Расмус Хейлунд. Датчанин не убедил Аморима.
«Манчестер Юнайтед» готов предложить Хейлунда «Наполи» с доплатой в 40 млн евро в обмен на Виктора Осимхена.
В нынешнем сезоне АПЛ Хейлунд забил 2 гола в 22 матчах. Его подробная статистика здесь.
Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Нигерийц забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи в 19 играх чемпионата Турции. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calciomercato
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