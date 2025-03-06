Фердинанд считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «У него больше игроков, способных выиграть матч, чем у кого-либо, и никто из них не хочет делить сцену. Это феноменально»
Рио Фердинанд считает «Реал» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.
«Я согласен с этим. У них больше игроков, способных выиграть матч, чем у кого-либо.
Это феноменально. Там четыре или пять таких игроков, каждый из которых хочет принести победу. И никто из них не хочет делить сцену», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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