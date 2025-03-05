Фердинанд о «Золотом мяче»: «Не думаю, что сейчас на пьедестале есть кто-то, кроме Салаха. Но можно предположить, что будут претендовать Винисиус, Мбаппе, Дембеле»
Рио Фердинанд считает Мохамеда Салаха единственным претендентом на «Золотой мяч».
«Я не думаю, что в данный момент на пьедестале есть кто-то еще, кроме него. Но я думаю, что при том, как устроена Лига чемпионов, когда команды проходят стадии плей-офф и кто-то из игроков начинает выходить на первый план, эти игроки тоже попадают в число претендентов.
На самом деле, в больших матчах все сводится к отдельным моментам. Можно предположить, что [на «Золотой мяч» будут претендовать] Салах, Усман Дембеле, если «ПСЖ» пройдет далеко, Мбаппе, Винисиус, Беллингем.
Тот, кто сохранит свой статус и проявит себя в полуфинале и финале, выиграет [«Золотой мяч»]. Если «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов, я уверен, Салах сыграет большую роль», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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