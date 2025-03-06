Фердинанд не верит в победу «Арсенала» в ЛЧ: «Он даже в своей части сетки лишь пятый, после «Ливерпуля», «Реала», «Атлетико» и «ПСЖ». «Канониры» сделали шаг назад в этом сезоне»

Рио Фердинанд сомневается в способности «Арсенала» выиграть Лигу чемпионов.

«Думаю, «Арсенал» – это, возможно, четвертая по силе команда в Лиге чемпионов в своей половине сетки. Она даже в своей части сетки не входит в число претендентов.

Она уступает «Ливерпулю», «Реалу », «Атлетико », «ПСЖ ». Она пятая. Я ставлю «Арсенал » на пятое место в ЛЧ. Безумие, не правда ли?

Не то чтобы я считаю, будто с Артетой они не победят. Просто мне кажется, что они теперь дальше [от успеха], чем в последние два года, когда почти побили рекорды и когда им мог противостоять только «Манчестер Сити».

Думаю, они сделали шаг назад. Я не стану говорить, что с Артетой им не победить, я лишь думаю, что, возможно, надо что-то изменить в том, как набираются футболисты.

Нельзя доходить до такой стадии с опорником, играющим в центре нападения, если ты пытаешься выиграть ЛЧ и АПЛ. Это бред. Что-то здесь не так», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.